Joker güldürecek!

LİGDE 12 kez fileleri sarsan Simon Banza, ikinci yarıyı iple çekiyor. Ligin ilk bölümünde takımın en golcüsü, Süper Lig'de de Başakşehirli Piatek'ten (13) sonra krallıkta ikinci sırada bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyer rekorunu kırabilir. En fazla gol attığı sezonu (21) geçen dönem Braga'da yaşayan D.Kongolu, Karadeniz ekibinde bu sayıyı aşmayı hedefliyor. Gollerini film karakteri Joker sevinciyle kutlayan Banza, bu hedefini tutturursa Trabzon'da 2019- 20'de 24 defa ağları havalandıran Sörloth ile birlikte son yılların en golcü ismi olarak tarihe geçecek.

VOLEYBOL TAKIMI İÇİN ADIMLAR ATILDI

TRABZONSPOR, basketboldan sonra yeni bir branşta daha faaliyet göstermek istiyor. Bordo-mavili yönetim, Trabzon ili takımlarından Voleybol 2. Ligi'nde Bordo Mavi 61 Spor Kulübü'nü bünyesine katmak için temaslara başladı. İlk görüşmelerin gerçekleştiği ve önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek olan Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat görüşeceği ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.