Jonathan İkone’ye teklif

hattına sürpriz bir şekilde Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan transferini gerçekleştiren Trabzonspor, sağ kanat için ise uzun zamandır Ukraynalı Zubkov'un peşindeydi. Ancak aynı kulüpten transfer edilen Sikan'a rağmen Zubkov için uygun şartlar oluşmadı.İtalyan ekibi ile 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Fransız oyuncu için birçok takımın Fiorentina'nın kapısını çaldığı ancak en istekli kulübün Trabzonspor olduğu vurgulandı.