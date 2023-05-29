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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Jurecka’ya yakın takip

YUNUS EMRE SEL
Jurecka’ya yakın takip

Forvete alternatif isim arayan Fırtına, Bjelica’nın önerisiyle Çek yıldızı gündemine aldı. Scout ekibinin izlediği oyuncu için nabız yoklanacak

Yeni sezon planlarını anlatırken, "Yarışmacı bir takım yapacağız ve aç oyuncuları alacağız" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bu doğrultuda listesini hazırladı. Rekabeti artırmayı isteyen Hırvat hoca, forvete alternatif isimlerden birisi olarak Slavia Prag'da forma giyen Vaclav Jurecka'yı önerdi. 51 yaşındaki çalıştırıcının talebi doğrultusunda scout ekibi de Çek oyuncunun maçlarını canlı olarak izledi.

RAPOR GELDİ: TAM TRABZONSPOR'UN ARADIĞI İSİM
Bjelica, görev yaptığı 35 karşılaşmada 26 gol-5 asistlik katkı sağlayan 1.82'lik santrforun bordomavili takım için uygun bir isim olduğunu belirtti. Kulüp yetkililerinin hakkında olumlu rapor verdiği Jurecka için Trabzonspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı öğrenildi.

KİMDİR?
26 Haziran 1994'te doğan Vaclav Jurecka, 2020 Ocak ayında transfer olduğu Slovacko'da yıldızını parlattı. Geçen yaz gittiği Slavia Prag ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunun 28 yaşındaki Çek futbolcu, 5 kez milli formayı giydi.

SAĞ BEKTE HEDEF CANNON
Trabzonspor, ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ediyor. Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den beklediği verimi alamayan bordo-mavililerin, ABD'li oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ bekin, stoperde de oynayabilmesi bir avantaj olarak görülüyor. Kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Cannon, bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı. 2020'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

KIRMIZI ALARM
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, kalan üç maç öncesi oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor. Hırvat hocanın üzerinde durduğu konu ise deplasman maçları... Ligde 10 karşılaşmadır (8M/2B) dış sahada kazanamayan Trabzonspor, yarın Giresunspor ile oynayacağı müsabakaya bu anlamda özel olarak hazırlanıyor. Rakibinin ligdeki konumu itibariyle zor bir maç olacağını bilen Fırtına, tüm tedbirleri alacak.

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