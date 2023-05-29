Jurecka’ya yakın takip

eni sezon planlarını anlatırken,diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bu doğrultuda listesini hazırladı. Rekabeti artırmayı isteyen Hırvat hoca, forvete alternatif isimlerden birisi olarak51 yaşındaki çalıştırıcının talebi doğrultusunda scout ekibi de Çek oyuncunun maçlarını canlı olarak izledi.Bjelica, görev yaptığı1.82'lik santrforun bordomavilitakım için uygun bir isimolduğunu belirtti. Kulüp yetkililerininhakkında olumlu rapor verdiğiJurecka için Trabzonspor yönetiminin,önümüzdeki günlerdegirişimlere başlayacağı öğrenildi.26 Haziran 1994'te doğan Vaclav Jurecka, 2020 Ocak ayında transfer olduğu Slovacko'da yıldızını parlattı. Geçen yaz gittiği Slavia Prag ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunun 28 yaşındaki Çek futbolcu, 5 kez milli formayı giydi.ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ediyor. Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den beklediği verimi alamayan bordo-mavililerin, ABD'li oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.Kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Cannon, bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı. 2020'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, kalan üç maç öncesi oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor. Hırvat hocanın üzerinde durduğu konu ise deplasman maçları... Ligde 10 karşılaşmadır (8M/2B) dış sahada kazanamayan Trabzonspor, yarın Giresunspor ile oynayacağı müsabakaya bu anlamda özel olarak hazırlanıyor. Rakibinin ligdeki konumu itibariyle zor bir maç olacağını bilen Fırtına, tüm tedbirleri alacak.