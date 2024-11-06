Kadro dışı yok ceza var!

Trabzonspor'da son alınan F.Bahçe yenilgisi moralleri bozdu. İyi mücadele ettikleri karşılaşmadan son anlarda yenen golle eli boş ayrılan bordo-mavili ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in, bazı oyuncuları kadroya almaması dikkat çekmişti. Bardhi, Draguş ve Orsic
gibi yetenekli isimleri 21 kişilik listenin dışında bırakan tecrübeli çalıştırıcı bu tercihini, "Takımın havasını bozan bir durum yok. Verim olarak düşüş yaşayanları zaman zaman kadroya almama durumumuz var"
şeklinde açıkladı.
'ÇALIŞIN, FORMAYI GERİ ALIN'
Güneş, bir önceki hafta Göztepe yenilgisi sonrası söylediği, "Radikal kararlar almalıyız"
şeklindeki mesajını böyle bir uygulamayla hayata geçirdi. Bir anlamda futbolcularını performansları nedeniyle cezalandıran 72 yaşındaki çalıştırıcı, devre arasına kadar bu şekilde bir yol izleyeceğini de göstermiş oldu.
Güneş, oynayanlar ve oynamayanlar için devre arasında karar verebileceklerini söylerken şu an hiçbir oyuncuya 'Git' deme şanslarının da olmadığının altını çizdi. Bu arada Güneş'in kadroya almadığı oyunculara, "Bu bir son değil. İyi olduğunuzu gösterin, formayı alın"
dediği öğrenildi.
MÜCADELE UMUT VERDİ
F
.Bahçe'ye kaybeden Trabzonspor'un 10 maç sonunda zirve ile arasındaki puan farkı 16 oldu. Şampiyonluk yarışından erken kopan Fırtına'da moraller dibe vurdu ancak teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası oyuncularını motive ederek, "Mücadeleniz beni çok umutlandırdı"
dedi. Bundan sonra hedeflerinin Avrupa kupalarına katılacak bir pozisyonda yerlerini almak olduğunu belirten kurt hoca, "Elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorum. Performanslar düşüp, çıkabilir ama önemli olan bu mücadeleyi sürdürmek. Bunu devam ettirerek gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmeliyiz"
ifadelerini kullandı.