Kadro dışı yok ceza var!

Trabzonspor'da son alınan F.Bahçe yenilgisi moralleri bozdu. İyi mücadele ettikleri karşılaşmadan son anlarda yenen golle eli boş ayrılan bordo-mavili ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in, bazı oyuncuları kadroya almaması dikkat çekmişti.gibi yetenekli isimleri 21 kişilik listenin dışında bırakan tecrübeli çalıştırıcı bu tercihini,şeklinde açıkladı.Güneş, bir önceki hafta Göztepe yenilgisi sonrası söylediği,şeklindeki mesajını böyle bir uygulamayla hayata geçirdi.Güneş, oynayanlar ve oynamayanlar için devre arasında karar verebileceklerini söylerken şu an hiçbir oyuncuya 'Git' deme şanslarının da olmadığının altını çizdi. Bu arada Güneş'in kadroya almadığı oyunculara,dediği öğrenildi..Bahçe'ye kaybeden Trabzonspor'un 10 maç sonunda zirve ile arasındaki puan farkı 16 oldu. Şampiyonluk yarışından erken kopan Fırtına'da moraller dibe vurdu ancak teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı sonrası oyuncularını motive ederek,dedi. Bundan sonra hedeflerinin Avrupa kupalarına katılacak bir pozisyonda yerlerini almak olduğunu belirten kurt hoca,ifadelerini kullandı.