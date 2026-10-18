Kalitemiz çok yüksek

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Giriş Tarihi: 18.10.2026

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“Türkiye’yi temsil ediyoruz. Türk takımları puan alamadı. Herkese göstermemiz için bu büyük bir fırsat. Kolay değil ama şunu unutmayın; bu takımın kalitesi çok yüksek”

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Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdüren, Avrupa'dan da zaferle dönen bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'in oyuncularını nasıl motive ettiği gün yüzüne çıktı. Üst üste alınan 3 galibiyetin mimarı olan Alman çalıştırıcının, KuPS karşılaşması öncesi soyunma odasında şu konuşmayı yaptığı ortaya çıktı: "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türk takımları puan kazanamadı. Herkese bize güvenebileceklerini göstermemiz için büyük bir fırsat. Kolay olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; özel bir saha ve farklı bir havadayız. Şunu unutmayın: Bu takımın kalitesi çok yüksek, bu takımın çok fazla kalitesi var!"

DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK GÜÇ
Bu motive edici sözlerle sahaya çıkan Trabzonsporlu futbolcular, zorlu şartlara rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. Reis'in takımın başında çıktığı üç maçı da kazanmasının ardındaki en büyük etkenin, oyuncularına aşıladığı 'Biz kaliteli bir takımız' inancı olduğu kaydedildi. Bu strateji, Beşiktaş derbisi öncesi en büyük silahı olarak görünüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR
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