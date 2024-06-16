Kapıları kıracak!

yeteneklerinin yarısına bile sahip olmadan Avrupa'nın 3-4 büyük ligini dolaşan futbolcular var. Futbolda her önüne gelene sihirbaz denmez. Nwakaeme böyle bir adam. Adam geçmedeki ustalığı, oyun zekâsı… Türkiye'de herkes onu çok iyi tanıyor.Büyük katkısı olduğu şampiyonluktan sonra Avcı kalmasını istiyordu ancak şampiyonluğun da etkisiyle büyük para istedi Trabzonspor'dan. Avcı'nın elinde geçen sezon neredeyse hiç kullanamadığı Orsic gibi bir adam var. Nwakaeme için bıraktığı yerden devam eder diyebilmek çok zor sanıyorum. Avcı da onu kapıyı kırarak skor almak zorunda kaldığ ı maçların usta çilingiri olarak kullanacak.Eğer sembolik bir ücrete imza atmışsa kaliteyi yükseltmek adına doğru bir adım ancak 12 yabancı kontenjanlı kadroda inşallah hesabı doğru yapmışlardır.çok üst seviyede performanslarıyla Trabzonspor'un hafızasında mükemmel bir tat bırakmıştı. Geri dönüşünün tüm Trabzonspor camiasını mutlu edeceğini düşünüyorum.Kendi performansı kadar takım performansını da yükseltebilen bir oyuncu. Yeni sezonda da bu beklentiler devam edecektir. Herhangi bir sakatlık problemi yaşamazsa Trabzonspor'a yeniden ciddi katkıları olacaktır. 35 yaşında olmasına rağmen hâlâ oynama devamlığına da sahip.Bordo- mavili kulübe hayırlı olsun.Anthony Nwakaeme, daha önce Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkmış, 47 kez rakip ağları sarsarken 40 da asist yapmıştı