Kaptandan özel davet

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, taraftarları bugün saat 20.30'da Rizespor ile oynanacak kupa maçı için Papara Park'a davet etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, idman öncesi sahanın içinden futbolseverlere seslenen 28 yaşındaki file bekçisi, "Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz. Dünyanın en güzel renkleri... Burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Stat siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Hepinizi maça bekliyoruz" dedi.

UEFA'DAN TEŞEKKÜR

Trabzonspor, 5 Mart'ta UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Çizme ekibi Atalanta'yı ağırlayacak. Bir önceki turda İtalyan devi Juventus'u Papara Park'ta eleyen Trabzonspor, UEFA'nın dikkatini çekti. UEFA, bordo-mavili kulübe bir mektup gönderip, altyapıya verdiği önem, organizasyon başarısı ve dolu tribünler için teşekkür etti.