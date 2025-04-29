Karadeniz’in Fatih’i

Trabzonspor'a 11 Mart 2025'te imza atan teknik direktör Fatih Tekke, kendi kişisel kariyerindeki en iyi başlangıcını bordo-mavili takımla yaptı. 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere takımın başında çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. 47 yaşındaki teknik adam, daha önce 2020-21 sezonunda İstanbulspor'u çalıştırırken ilk 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı. Fatih Tekke, ayrıca Hüseyin Çimşir'den sonra Trabzonspor'un başında ilk 8 maçlık periyotta en başarılı performansı sergileyen teknik adam oldu. Çimşir, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında takımın başına geçmiş 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Tekke ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle son 10 yıldaki en iyi ikinci başlangıcı yaptı.

ŞUT YAĞMURU SEZON REKORU

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çektiği maçı Alanyaspor'a karşı oynadı. Maç boyunca toplam 14 şut atan bordo-mavililer, bunların 10'unda kaleyi bulmayı başardı. Bu istatistik, sezon boyunca diğer karşılaşmalardaki isabetli şut performanslarını geride bıraktı. Takımın 2.35 xG (gol beklentisi) üretmesi de etkili oyun anlayışının bir göstergesi oldu. Maçta %52 oranında sahip olan Trabzonspor, ikili mücadelelerde %56'lık başarı oranı yakaladı.