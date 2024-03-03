Kazandıran sistemle devam

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretinin ardından, son 3 karşılaşmadan 9 puan çıkaran ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor, Alanya deplasmanına da galibiyet parolası ile gidecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, yarınki mücadele öncesi kazanan sistem ve kadroyu korumayı amaçlıyor. Ancak ilk 11'de mecburi bir değişim yaşanacak. Kupadaki Başakşehir maçında kolu kırılan ve kasığında yaralanma meydana gelen Paul Onuachu'nun yerine ileri uçta Enis Destan yeniden görevi devralacak.2021-22 sezonu şampiyonluk kutlamalarında da sahne alan ve "Kasketliler" olarak bilinen Kuşak Karadeniz Uşakları Horon Akademisi Derneği'nin üyeleri, Dünya Kasketliler Günü vesilesi ile Abdullah Avcı'ya ziyarette bulundu. Dernek başkanı Prof. Dr. Orhan Durgun, kasket ateşini yeniden yakan Avcı'ya teşekkür ettiklerini söyledi.