Kendini aştı!

Trabzonspor, Karagümrük'ü farklı geçerek yeni bir galibiyet serisinin adımını atarken Trezeguet de teknik direktör Abdullah Avcı ile bir başka oynuyor.Son 8 maçta ağları 5 kez sarsıp 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, Avcı'nın tedrisatında toplamda 50 karşılaşmada 18 gol-9 asiste ulaştı.Sezon başında Nenad Bjelica yönetiminde sadece 6 maçta 1 asist yapabilen Trezeguet, Abdullah Avcı ile coştu.Trabzonspor, bu sezon başarılı futbolcunun ligde tabelayı değiştirdiği 8 maçtan (7G- 1B) puanla ayrılırken Türkiye Kupası'nda da tur atladı.sezon başı kampında sakatlanan Mislav Orsic, 24 Temmuz 2023'ten bu yana sahalardan uzak. Çapraz bağ ameliyatı olan sol kanat oyuncusu için teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta takıma dönebileceğini işaret etmişti. AncakF.Bahçe maçı sonrası milli araya girilecek olması nedeniyle bu zamanın da beklenmesi kararlaştırıldı.Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'a, kalecisinden güzel haber geldi. Sağ kalçasındaki kas yaralanması nedeniyleDüz koşu yapan milli file bekçisinin, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.