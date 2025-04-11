Kiralıklar fırtına gibi esiyor

Trabzonspor'un sezon başında farklı takımlara kiraladığı oyuncular şov yapıyor. Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'a gönderilen Tonio Teklic, asist sayısını 8'e çıkardı ve yine Trabzon'dan kiralık giden Göktan Gürpüz'ü (8) yakaladı. Fatih Karagümrük forması giyen Göktan ise bu haftayı sessiz geçti. İki Trabzonlu oyuncu, asist krallığı yarışında adından söz ettirirken zirvede İstanbulspor'dan Florian Loshaj (10) bulunuyor. Ayrıca bu iki isim, toplamda 8 golün altına imza attı. Teklic ağları 3 kez, Göktan da 5 defa sarstı.