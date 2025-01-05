Kırılgan bir takımız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hatalarının bedelini ödediklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle, her maça kazanmak için çıkmamız gerekiyor. Bugün de buraya öyle geldik. İlk yarı boşa geçti. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Ama 75'teki gol sonrası yine bir dağınıklık oldu. Oyunun tamamına bakınca kazanmaya yakın olmamız gerekiyordu ilk yarıya rağmen ama başaramadık.Daha önce olan hadise yine başımıza geldi. İyi bir çıkış yakalamak istiyorduk ama yapamadık."