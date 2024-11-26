Komadan fırtına gibi çıktı

alınan Muhammed Cham, dün sahaya damgasını vurdu. 2 dakika 11. saniyede ağları sarsarak Trabzonspor'un bu sezonki en erken sayısını kaydeden Avusturyalı oyuncu, toplamda 3 gole imzasını atarken, Banza'nın iki sayısında da asistleri yaptı. Atılan 5 golde de payı olan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez hat-trick gerçekleştirdi. Ayrıca 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu olan Cham, 90 dakika sonunda topu alarak sahadan ayrıldı.Trabzonspor'un gol yollarındaki etkili ismi Simon Banza, dün yine coştu. 50 ve 54. dakikalarda ağları havalandırarak sahaya damgasını vuran Demokratik Kongolu yıldız, bu sezon en fazla Süper Lig maçında iki gol atan oyuncu oldu. Adana Demirspor dışında, Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmasında da iki kez sevinç yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, bordo- mavili formayla gol sayısını 8'e çıkardı.Fenerbahçe ile oynanan son iç saha karşılaşmasındaki olaylar nedeniyle 7 bloktaki taraftarların cezalı oluşu nedeniyle giremediği maça, diğer Trabzonsporlu futbolseverler de gelmeyince tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı. Bu arada her iki takım sahaya, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz de varız" yazılı pankart ile çıktımaç sonrası, "Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. 3 gol atmak beni mutlu etti.Umarım bu şekilde devam edeceğiz" derken, Banza, "Cham çok iyi bir oyuncu. Nasıl oynayacağını gayet iyi biliyor.Umarım böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.