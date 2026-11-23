Trabzonspor
Teknik Direktörü Thomas Reis
, 30-35 dakika iyi oynadıklarını ancak kaçırdıkları gollerin maçın değişmesine neden olduğunu söyledi. "İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim" ifadeleri ile öz eleştiri yapan Alman çalıştırıcı şunları söyledi: "Zor maç olacağını söyledim ve haklı çıktım. Gol atmayı unuttuk, gol eksik kaldı. İkinci yarı dağınık oynadık, işler karıştı bizim için. İsteğimiz ve arzumuz 3 puandı onu da aldık. Bunun için mutluyuz. Sakatlığı bulunan oyuncularımız var ve ne zaman döneceğini bilmediğimiz isimler var.
Avrupa listemiz farklı, farklı kadrolarla oynamak zorunda kalıyoruz. Sofya deplasmanında puan almamız gerekiyor. Konferans Ligi'nde ilk 8'de olmak istiyoruz. Türkiye'de misafirim ve kültürü tanımak istiyorum. 24 saat futbol düşünmek iyi gelmiyor. Vaktim olduğunda yeni yerleri görmeyi çok istiyorum."
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Mete Efendioğlu - Editör