Kontenjan sıkıntısı

Süper Lig'de uygulanacak 12 yabancı kuralı Trabzonspor'u düşündürüyor. 11 yabancısı olan Fırtına'da kiralıklardan 4 oyuncu dönecek.Kiralıktan gelen Teklic, Kourbelis, Gomez ve Lahtimi sezon planlamasında yer almazken Fernandez, Baniya ve Bakic ile yollar ayrılacak. Visca, Mendy ve Meunier kalacak. Denswil, Bardhi, Trezeguet ile Fountas'a iyi teklif gelirse satılacak. Orsic'in durumuna kampta bakılacak.Trabzonspor'da Umut Bozok'a Süper Lig ekiplerinden Konyaspor talip oldu. Sezon içinde kadro dışı kalan ve affedildikten sonra Avcı'nın şans verdiği 27 yaşındaki santrfor, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Yeşil-beyazlılar, transferi için görüşmelere başladığı futbolcuda yıllık ücret engeline takıldı. Umut'un Karadeniz ekibinde kazanacağı 36.7 milyon TL'yi istediği, Konya'nın ise rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.