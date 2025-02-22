Trabzonspor'da 4 gol, 7 asistle Banza ve Visca'nın ardından skora en fazla katkı yapan isim olan Muhammed Cham, futbolda her zaman kazanmaya odaklı olduğunu söyledi. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan yıldız orta saha oyuncusu, "Benim hırslı bir karakterim var. Asla korkuyla oynamam. Futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmem, korkmam... Futboldan keyif alan biriyim. Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim" ifadelerini kullandı.

TATİLE BİLE TOP GÖTÜRÜRÜM CHAM'IN EN İYİ 11'İ

Cham, kendisi için dünyanın en iyi 11'ini şu şekilde sıraladı: Neuer, Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk, Dani Alves, Busquets, Ronaldinho, Iniesta, De Bruyne, Messi, Ronaldo Nazario.



IRKÇILIĞI AFFETMEM

Futbolun daha da heyecanlı ve seyredilir hale gelmesi için taraftarın stada gelmesi gerektiğini belirten Cham, sözlerine şöyle devam etti: "Stadyum doluyken modunuz kesinlikle yüksek oluyor. Ama siz takım olarak iyiyseniz futbol sevilir, çok mücadele ederseniz daha da heyecanlı hale gelir ve tribünler dolar." Bordo-mavili oyuncu, hayatta asla affetmeyeceği şeyin ırkçılık olduğunu da belirterek, "Bazı ülkelerde devam ediyor ve bunun var olması aptalca" dedi.

HER KOŞULDA PENALTI ATARIM

"UZATMA dakikaları tamamlanmak üzere ve lehinize penaltı verildi. Atamazsan finali kaybedeceksiniz veya takımın küme düşecek. Böyle bir durumda penaltı kullanmada tereddüt eder misin?" sorusuna Cham, "Hangi koşulda olursa olsun o penaltıyı kullanırım. Sorumluluk almaktan çekinmem" yanıtını verdi.