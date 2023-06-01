Kourbelis geliyor!

Panathinaikos’ta forma giyen ve sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı. Birkaç gün içerisinde Türkiye’de olacak Yunan yıldız, 2+1 yıllık imza atacak
Şampiyonluğun ardından bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor, transferde de gaza bastı. Bordo-mavililer, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasınavardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha, bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılacak. Vatandaşı Bakasetas'ınsürekli görüştüğü ve kulüple ilgilibilgileri verdiği Kourbelis'in, yakın zamanda Türkiye'ye gelerek son detayları konuşması ve imzayı atması bekleniyor. Yunan futbolcu ile yıllık 900 bin Euro'dan 2+1 senelik kontrat yapılacak.
ORTA SAHA VE STOPER
Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyleön plana çıkıyor. Bu sezon 36resmi maçta görev alan oyuncu; 1 gol, 2asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu,orta sahanın yanı sıra stoper bölgesindede görev yapabiliyor.
İSMI: Dimitrios Kourbelis
ÜLKE: Yunanistan
DOĞUM TARIHI: 02 Kasım 1993
BOY / KILO: 182 cm, 73 kg
POZISYON: Orta Saha
KULLANDIĞI AYAK: Sağ