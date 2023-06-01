Kourbelis geliyor!

Şampiyonluğun ardından bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor, transferde de gaza bastı. Bordo-mavililer, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyenSözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha, bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılacak.yakın zamanda Türkiye'ye gelerek son detayları konuşması ve imzayı atması bekleniyor. Yunan futbolcu ile yıllık 900 bin Euro'dan 2+1 senelik kontrat yapılacak.Kourbelis, orta alandaBu sezon 36resmi maçta görev alan oyuncu; 1 gol, 2asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu,orta sahanın yanı sıra stoper bölgesindede görev yapabiliyor.İSMI: Dimitrios KourbelisÜLKE: YunanistanDOĞUM TARIHI: 02 Kasım 1993BOY / KILO: 182 cm, 73 kgPOZISYON: Orta SahaKULLANDIĞI AYAK: Sağ