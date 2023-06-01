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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Kourbelis geliyor!

YUNUS EMRE SEL
Kourbelis geliyor!

Panathinaikos’ta forma giyen ve sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı. Birkaç gün içerisinde Türkiye’de olacak Yunan yıldız, 2+1 yıllık imza atacak

Şampiyonluğun ardından bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor, transferde de gaza bastı. Bordo-mavililer, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha, bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılacak. Vatandaşı Bakasetas'ın sürekli görüştüğü ve kulüple ilgili bilgileri verdiği Kourbelis'in, yakın zamanda Türkiye'ye gelerek son detayları konuşması ve imzayı atması bekleniyor. Yunan futbolcu ile yıllık 900 bin Euro'dan 2+1 senelik kontrat yapılacak.

ORTA SAHA VE STOPER
Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan oyuncu; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

İSMI: Dimitrios Kourbelis
ÜLKE: Yunanistan
DOĞUM TARIHI: 02 Kasım 1993
BOY / KILO: 182 cm, 73 kg
POZISYON: Orta Saha
KULLANDIĞI AYAK: Sağ

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