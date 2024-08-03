Kral şov yapar fırtına kopar!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Ruzomberok'u deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 mağlup ederek 3. tura yükselen Trabzonspor'da bir isim performansıyla yine yıldızını parlattı.Asistlerinin yanı sıra saha içinde aldığı sorumluluk ve hırslı oyunuyla da dikkatleri üzerine çeken Boşnak sağ kanat, hocasının da büyük takdirini kazandı.Süper Lig tarihinin en çok asist yapan ismi olan (115 asist) 34 yaşındaki Edin Visca, tecrübesiyle takımın lider isimlerinden olurken, sadece son iki maçta değil, hazırlık kampında da formunun yüksek olduğunu kanıtlamıştı.TRABZONSPOR'UN 3 transfer dönemi boyunca kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği ancak başaramadığı Artem Dovbyk, geçen sezon Dnipro'dan 7 milyon 750 bin Euro'ya Girona'ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki Ukraynalı forvet 41 maçta 25 gol, 10 asistlik performansla değerini daha da katladı. 1.89 m. Boyundaki tecrübeli santrfor, 30 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle dün Roma'ya imza attı.TRABZONSPOR'UN kuruluşunun 57'nci yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor'un kazandığı başarılar ve şampiyonluklar, kulübü saygı duyulur hale getirdi. Anadolu'dan bir takımın İstanbul hegemonyasını kırdığı bir takım olarak tarihe geçti. Sadece Trabzonspor için değil, Anadolu için de gurur kaynağı olmuştur" ifadelerii kullandı.