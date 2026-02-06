Kral’ın dosyası kapandı

Trabzonspor'un Norveçli forvet Daniel Karlsbakk için yürütülen transfer görüşmeleri tamamlanamadı. Bordomavililer, Norveç kulübü Sarpsborg 08 ile anlaşmıştı ancak son anda pürüz çıktı. Hücum hattına Umut Nayir takviyesini yapan Trabzon'un, Augusto'nun ayrılığı da gerçekleşmeyince yeni forvet hedefi rafa kalktı. Sarpsborg'un, geçen sezon 18 golle kral olan 22 yaşındaki oyuncu için rakamı artırması Fırtına'yı kızdırdı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önceki açıklamasında "Biz oyuncu ve kulübüyle anlaşmaları yapmıştık. Ancak uzayan süreç nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı" demişti. Öte yandan Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe, Konya'ya gönderildi. Baniya, 1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay, Olaigbe de 3.02 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile yeşil-beyazlı oldu.



ONANA SATILIK!

TRABZONSPOR'UN sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Fabrizio Romano, sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan 29 yaşındaki file bekçisini satarak gelir elde etmeyi hedefleyen İngiliz ekibinin bu konudaki kararının net olduğunu bildirdi. Romano, "Gelecek yaz Onana ile yola devam etmeleri beklenmiyor. Amaç, yolları ayırmak için bir çözüm bulmak. Kamerunlu file bekçisi ile birçok kulüp ilgileniyor" dedi. Tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.