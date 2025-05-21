Kriz kapıda!

Yeni sezon kadrosu için çalışan Trabzonspor'un en büyük sorunu, yabancı oyuncu sayısı olacak. Şu an 13 yabancısı bulunan Fırtına, kiralık Banza ile devam etmeyecek. Ancak kiralık gönderilen Barisic ve Teklic'in dönmesiyle sayı tekrar 14'e çıkacak. Yeni yabancı kuralına göre 2025-26 sezonunda A Takım listesine 14 yabancı yazılabilecek. Bunlardan en az ikisinin 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması şartı bulunuyor. Mevcut oyuncuların uzun vadeli sözleşmelere sahip olması, planlamayı daha karmaşık hale getirirken teknik direktör Fatih Tekke'nin her bölgede dinamik oyunculardan kurulu bir kadro isteği nedeniyle birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.



İŞTE FIRTINA'NIN YABANCILARI

Batagov

Savic

Malheiro

Mendy

Lundstram

Cham

Nwakaeme

Zubkov

Sikan

Visca

Folcarelli

Draguş

Barisic

Teklic



TRABZON'DA SERMAYE ARTIRIMI TAMAMLANDI

Bankalar Birliği'nden çıkan Trabzonspor'un kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımı yapılarak sermaye yeniden 7.5 milyar TL seviyesine çıkarıldı. Bu süreçte, A grubu hisseler üzerindeki özel imtiyazların korunması amacıyla yatırımcılara önemli fırsat da sunuldu. Hisselerini kulübe devretmek isteyen ortaklara, 0.9997 TL fiyatla satış imkânı tanındı.