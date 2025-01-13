Kulüpler teklifini bize yapmalı, oyuncuya değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferde adı Galatasaray ile anılan Eren Elmalı hakkında konuştu. "Eren, bizim önemli bir oyuncumuz. Geçen hafta Eren ile konuştum. Transfer durumu olduğunu söyledi. Mukaveleli oyuncum sahada olmalı. Kulüpler teklif yapabilir ama bunu kulübe yapmalı, oyuncuya değil. Futbolcu bizim, ben gitmesini istemem. Ama oyuncu gitmek isterse teknik taraftan ekonomik kısma geçer. Bir oyuncu gitmek isterse gidebilir ama şartları vardır. Kafa karıştırılarak yapılacak işler doğru değil. Bir sonuç yok ama konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de yolumuza bakarız" dedi.

VİSCA DEVAM ETMELİ

Güneş, kontratı bitecek Visca ile ilgili de "Visca bizim oyuncumuz. Devam etmek istediğimizi söyledik. Kulüp görüşecek. Değerli ve faydalı bir oyuncu" diye konuştu.