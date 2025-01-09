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Giriş Tarihi: 9.1.2025

Kupada çok güçlü!

Alanyaspor karşısında ilk yarıda sessiz kalan bordo-mavili takım, ikinci devrede gaza bastı. Edin Visca 51’de perdeyi açarken takımın gol makinesi Simon Banza 58’de sahneye çıktı. Son sözü ise 69’da usta işi vuruşuyla Nwakaeme söyledi

Kupada çok güçlü!

ASİSTLERİN EFENDİSİ
Trabzonspor'un on numarası Muhammed Cham, asistleriyle takıma can katıyor. 24 yaşındaki yıldız, üst üste 4 karşılaşmada da asist yapmayı başardı. Avusturyalı futbolcu ayrıca toplam gol pası sayısını da 7'ye yükseltti.


BANZA 12'DEN VURDU
SÜPER LİG'DE 11 golle krallık sıralamasında ikinci olan Simon Banza, Türkiye Kupası'nı da boş geçmedi. Demokratik Kongolu santrfor, Alanya filelerini de havalandırdı ve toplam gol sayısını 12'ye yükseltti.

EDİN VİSCA GERİ DÖNDÜ
SAKATLIĞINI atlattıktan sonra çıktığı ilk karşılaşmada ağları havalandıran Edin Visca, bu sezon 4. golünü attı. 6 maç sonra sevinen 34 yaşındaki kanat oyuncusunun 3 de asisti bulunuyor. 2021-22'de Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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Kupada çok güçlü!
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