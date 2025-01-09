Kupada çok güçlü!

ASİSTLERİN EFENDİSİ

Trabzonspor'un on numarası Muhammed Cham, asistleriyle takıma can katıyor. 24 yaşındaki yıldız, üst üste 4 karşılaşmada da asist yapmayı başardı. Avusturyalı futbolcu ayrıca toplam gol pası sayısını da 7'ye yükseltti.





BANZA 12'DEN VURDU

SÜPER LİG'DE 11 golle krallık sıralamasında ikinci olan Simon Banza, Türkiye Kupası'nı da boş geçmedi. Demokratik Kongolu santrfor, Alanya filelerini de havalandırdı ve toplam gol sayısını 12'ye yükseltti.

EDİN VİSCA GERİ DÖNDÜ

SAKATLIĞINI atlattıktan sonra çıktığı ilk karşılaşmada ağları havalandıran Edin Visca, bu sezon 4. golünü attı. 6 maç sonra sevinen 34 yaşındaki kanat oyuncusunun 3 de asisti bulunuyor. 2021-22'de Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.