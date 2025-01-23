Kupalar kazanacağım

Trabzonspor, Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ı resmen kadrosuna kattı. Dün sabah Trabzon'a ayak basan 23 yaşındaki santrfor, 4.5 yıllık imzayı attı. KAP'a yapılan bildirimde, Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen oyuncuya bu sezon 500 bin Euro, diğer seneler için de 1'er milyon Euro maaş verileceği ifade edildi. 6 milyon Euro'luk bonservisin de 5 taksitte ödeneceği aktarıldı. Sikan, "Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum. Gelişimim ve kariyerim adına önemli bir adım. Burada birçok kupa kazanacağım" dedi.



MENDY'YE TEKLİF

TRABZONSPOR'UN Fransız orta sahası Batista Mendy'nin peşini Avrupa kulüpleri bırakmıyor. Fransız ekibi Rennes, 25 yaşındaki futbolcuyu 10.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna katabileceğini iletti. Ancak Karadeniz kulübü bu rakamı yeterli bulmadı. Rennes'in ikinci bir teklif hazırlığına girdiği, ayrıca iki farklı İngiliz kulübünün de Mendy için ilgi kağıdı gönderdiği öğrenildi.