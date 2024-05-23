Kupayı almak bizim için teselli olacak!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile oynayacakları kupa finali öncesiYoutube'a konuştu.iki taraf için de açık bir sonuç. Çok ince nüanslar, şampiyonu belirleyecek. Sahada daha iyi olan,sistemini daha iyi oluşturan takım kupayı alacaktır.rekor bir sürede tüm. Her zaman söylüyoruz, 'Biz dünyanın en büyük şehir takımıyız' diye. Bunu bir sefer daha ispat ettik.konsantrasyonu yerinde, teknik ekibin konsantrasyonu yerinde.kafasındaki tek şey şampiyonluktur. Onun haricindeki bir sonucun bizi mutlu etmesi mümkün değil.Kupayı alabilirsek bir nebze olsun başarılı bir sezon geçirdik diyebilirim.Zirveye giden yolda neler yapılması gerektiği zaten belli.En yakın zamanda yani transfer sezonunun başlamasıyla beraber peş peşe transferlerimizi açıklayacağız.