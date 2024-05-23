Kupayı almak bizim için teselli olacak!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile oynayacakları kupa finali öncesi SABAH SPOR
Youtube'a konuştu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda en büyük güçlerinin taraftar olacağının altını çizen Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:
BU DERBI,
iki taraf için de açık bir sonuç. Çok ince nüanslar, şampiyonu belirleyecek. Sahada daha iyi olan, planlamasını,
sistemini daha iyi oluşturan takım kupayı alacaktır. İnşallah küfürsüz, dış faktörlerin devrede olmadığı, sahada iyi performans gösterenin kazandığı bir maç olacaktır.
TARAFTARIMIZ
rekor bir sürede tüm biletleri tüketti
. Her zaman söylüyoruz, 'Biz dünyanın en büyük şehir takımıyız' diye. Bunu bir sefer daha ispat ettik.
TAKIMIMIZIN
konsantrasyonu yerinde, teknik ekibin konsantrasyonu yerinde. Herkes bu maça kitlenmiş vaziyette. Bizim için son derece önemli ve değerli bir kupa, anlamı da önemli, manevi olarak da çok önemli.
TRABZONLULARIN
kafasındaki tek şey şampiyonluktur. Onun haricindeki bir sonucun bizi mutlu etmesi mümkün değil. Ama şanssız başladığımız bir sezonu bu şekilde bitirebilmek tesellidir.
Kupayı alabilirsek bir nebze olsun başarılı bir sezon geçirdik diyebilirim.
TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELECEK
Zirveye giden yolda neler yapılması gerektiği zaten belli. Bununla alakalı olarak çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Zaten işin büyük kısmını da hallettik gibi duruyor.
En yakın zamanda yani transfer sezonunun başlamasıyla beraber peş peşe transferlerimizi açıklayacağız.
PAUL ONUACHU'YA CEVAP BEKLİYORUZ
Paul Onuachu için kulübünün beklentisi olan 15 milyon Euro'ya yakın bir bonservisi Trabzonspor Kulübü'nün ödemesi şu an mümkün değil. Kiralama opsiyonuyla alakalı teklifimizi kendilerine ilettik. Cevap bekliyoruz.