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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Kurtuluş yolu devre arası

Ligde 14 maçta topladığı 16 puanla hayal kırıklığı yaşatan bordomavili takım, ara transfer dönemini iple çekiyor. Yönetim, Şenol Güneş’in sunduğu oyuncu listesi üzerinde yoğun mesai harcıyor

YUNUS EMRE SEL
Kurtuluş yolu devre arası
Trabzonspor'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Bordo-mavili camia, ligde geride kalan 14 maçta 16 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan takımdan umudunu kesti. Yönetim ve teknik heyetin de aynı görüşte olduğu Karadeniz ekibi, ara transfer dönemini iple çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı durdurmak için devre arasını kurtuluş yolu olarak görüyor. Bu kısa vadeli bir çözüm olsa da asıl planlama gelecek sezona yapılacak. Son basın toplantısında bunun sinyallerini veren Güneş, yönetimden gelecek sezon takıma ağabeylik yapacak tecrübeli isimlerin transfer edilmesini isteyecek. 13 Ocak 2025'te başlayacak olan ara transfer dönemine kadar Galatasaray (d), Bodrum FK, Reeder Samsunspor (d) ve Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, en az kayıpla araya girmeyi hedefliyor.

Nwakaeme derbi için özel programa alınacak
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan girmesine karşın takımı sırtlayan ve golünü de atan Anthony Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlaması beklenen Nijeryalı sol kanat, sakatlıktan çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. 35 yaşındaki futbolcuya, bu hafta içerisinde özel bir program uygulanacak.

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Kurtuluş yolu devre arası
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