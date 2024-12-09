Kurtuluş yolu devre arası

Trabzonspor'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Bordo-mavili camia, ligde geride kalan 14 maçta 16 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan takımdan umudunu kesti.Teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı durdurmak için devre arasını kurtuluş yolu olarak görüyor.Son basın toplantısında bunun sinyallerini veren Güneş, yönetimden gelecek sezon takıma ağabeylik yapacak tecrübeli isimlerin transfer edilmesini isteyecek. 13 Ocak 2025'te başlayacak olan ara transfer dönemine kadarrabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan girmesine karşın takımı sırtlayan ve golünü de atan Anthony Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlaması beklenen Nijeryalı sol kanat, sakatlıktan çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil.