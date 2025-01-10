Lopez’de sorun çıktı Lens Uğurcan’a döndü

Kalecisi Brice Samba'yı 14 milyon Euro karşılığında Rennes'e satan Lens, Uğurcan Çakır'la ilgilenmiş ancak Pau Lopez'i transfer ettiğini duyurmuştu. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Pau Lopez transferi iptal olan Fransız kulübü rotasını yeniden Uğurcan'a çevirdi. Lens'in milli eldiven için Trabzon'un kapısını çalması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Uğurcan, "Başkanımız Avrupa'dan bir teklif gelirse bana kolaylık sağlayacağına dair söz verdi" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli filebekçisi bu sezon kalesine isabet eden 90 şuttan, 68'ini çıkardıve ve yüzde 75'lik başarı oranı yakaladıı. Bu performans, birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

TAHA ALİ'DEN MESAJ VAR!

SOMALİ asıllı İsveçli futbolcu Taha Ali, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiğini açıkladı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Trabzonspor, büyük bir kulüp, ligi kazandılar. Stryger Larsen orada oynadı ve başarılı oldu. Böyle bir kulübün benimle iletişime geçmesi çok güzel" dedi. Taha Ali, Malmö ile bu sezon Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 6 maça çıktı.