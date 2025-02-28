Lundstram güneş açtı

Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinden biri olan orta saha John Lundstram, takımdaki eksikler nedeniyle mevkisinde kendini gösteremedi. Sakatlıklar ve cezalı isimlerden dolayı zaman zamanveforma giyen İngiliz futbolcu, 8 numara pozisyonunda küllerinden doğdu adeta... Çaykur Rizespor maçının ardındandiyen Lundstram, usta teknik adamın dokunuşuylakimliğine büründü. Kısa süre önce adı ayrılacak isimler arasında yer alsa da hocasının yüzünü kara çıkarmayan 31 yaşındaki orta saha, son haftalardaBöylelikle geçen sezon Rangers'taki performansını da (2 gol) şimdiden geride bıraktı.