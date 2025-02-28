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Giriş Tarihi: 28.2.2025

Lundstram güneş açtı

Trabzonspor’dan ayrılması gündeme gelen 31 yaşındaki oyuncu, Şenol Güneş ile birlikte ‘golcü 8 numara’ kimliğine büründü. Son haftalarda ligde 2, kupada 1 kez ağları sarstı!

YUNUS EMRE SEL
Lundstram güneş açtı
Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinden biri olan orta saha John Lundstram, takımdaki eksikler nedeniyle mevkisinde kendini gösteremedi. Sakatlıklar ve cezalı isimlerden dolayı zaman zaman stoper ve 6 numarada forma giyen İngiliz futbolcu, 8 numara pozisyonunda küllerinden doğdu adeta... Çaykur Rizespor maçının ardından "Bu değişim için Şenol Güneş'e teşekkür etmeliyim. Bana detaylı bir şekilde neleri doğru, neleri yanlış yaptığımı anlattı" diyen Lundstram, usta teknik adamın dokunuşuyla 'golcü 8 numara' kimliğine büründü. Kısa süre önce adı ayrılacak isimler arasında yer alsa da hocasının yüzünü kara çıkarmayan 31 yaşındaki orta saha, son haftalarda Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere ağları 3 kez havalandırdı. Böylelikle geçen sezon Rangers'taki performansını da (2 gol) şimdiden geride bıraktı.

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Lundstram güneş açtı
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