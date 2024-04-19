Lundstram’a yeni teklif

Sezon sonunda Rangers ile sözleşmesi biten sol bek oyuncusu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen John Lundstram'ı da transfer etmek istiyor.Futbolcunun kulübü ile anlaşamaması ve sezon sonunda yollarını ayırma kararı almasının ardından Trabzonspor yeniden devreye girdi.İskoçekibinin en istikrarlı isimleri arasındayer alan Lundstram, bu sezon48 maçta görev yaparken takımına2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Kariyeriboyunca Birleşik Krallık dışınaçıkmayan 30 yaşındaki futbolcu,486 maçta boy gösterirken, 31 golve 32 asistle oynadı.Tutto Sport, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Nicolas Pepe için Juventus'un devreye girdiğini yazdı. Haberde İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin sağ kanat arayışında olduğu ve Pepe'yi listeye aldığı kaydedildi.sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle transfer edilebileceği aktarıldı.