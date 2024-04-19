Lundstram’a yeni teklif

Sezon sonunda Rangers ile sözleşmesi biten sol bek oyuncusu Borna Barisic'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Trabzonspor, aynı takımda forma giyen John Lundstram'ı da transfer etmek istiyor. Bordomavililer, Lundstram için daha önce de girişimde bulunmuş ancak İskoç ekibi oyuncuyu elinde tutmaya yönelik hamle yapınca geri adım atmıştı.
Futbolcunun kulübü ile anlaşamaması ve sezon sonunda yollarını ayırma kararı almasının ardından Trabzonspor yeniden devreye girdi.
48 MAÇTA 2 GOL VE 7 ASİSTLE OYNADI
Trabzonspor teknik ekibi, 30 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sert ve dinamik futboluyla takıma güç katacağına inanıyor.
İskoç
ekibinin en istikrarlı isimleri arasında
yer alan Lundstram, bu sezon
48 maçta görev yaparken takımına
2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Kariyeri
boyunca Birleşik Krallık dışına
çıkmayan 30 yaşındaki futbolcu,
486 maçta boy gösterirken, 31 gol
ve 32 asistle oynadı.
NİCOLAS PEPE İÇİN JUVENTUS İDDİASI
Tutto Sport, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Nicolas Pepe için Juventus'un devreye girdiğini yazdı. Haberde İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin sağ kanat arayışında olduğu ve Pepe'yi listeye aldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun uzun süredir takip edildiği belirtilirken
sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle transfer edilebileceği aktarıldı.