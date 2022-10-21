Maestro Sivas’a hazır

Süper Lig'de bugün sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Soniki maçında Kasımpaşa veBeşiktaş ile berabere kalarakzirve yolunda 4 puankaybeden ancak buna rağmenyarıştan kopmayanbordo-mavililer, taraftarınında desteğini alarakkazanmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşmaya dair planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı da kadrosunu şekillendiriyor. Sakatlığını atlatan ve son 2 gündür idmanlara katılan Hamsik'in oynayacak olması tecrübeli hocanın elini rahatlattı. Sahaya süreceği üçüncü Türk oyuncu konusunda henüz net kararını vermeyen Avcı, Uğurcanve Eren'in yanı sıra sağkanatta büyük ihtimalleAbdülkadir Ömür'e görev verecek. Ayrıca sağ bek olarak Hüseyin Türkmen'in de düşünüldüğü öğrenildi.
FAİR-PLAY ÖDÜLÜ UĞURCAN ÇAKIR'IN
TFF, ilk 8 haftanın Fair-Play ödülünün sahibini açıkladı. Adana Demirspor- Trabzonspor maçında, rakip takımın eski emektar futbolcusu Hasan Sınmaz'ın elini öpen bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, bu ödüle layık görüldü.
BİR GÖRÜŞ İSKENDER GÜNEN
Taraftara mesajım var... Önce Monaco ardından Beşiktaş maçlarında alınan sonuçlar, takımdaki oyuncuların öz güvenini ve moral kondisyonlarını yükseltti. Bu dadoğal olarak gelecek karşılaşmalardatakıma olumlukatkılar verecektir. Sivasspor'un iki haftadan beri sezon başına göre bir toparlanma içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Maçın Trabzon'da olması avantaj. Trabzonspor'un taraftarıyla bütünleştiğinde Sivasspor'a göre çok daha avantajlı olacağı da bir gerçek. Bir başka sözüm isetaraftara… Başarısız sonuçlardan sonra nedense hemen eleştirinin dozu yukarıya çıkıyor. Herkesin hatırlaması gereken ise bu takımın geçen sezonu şampiyon olarak bitirdiği.