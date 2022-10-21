Maestro Sivas’a hazır

Süper Lig'de bugün sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı.Zorlu karşılaşmaya dair planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı da kadrosunu şekillendiriyor. Sakatlığını atlatan ve son 2 gündür idmanlara katılan Hamsik'in oynayacak olması tecrübeli hocanın elini rahatlattı. Sahaya süreceği üçüncü Türk oyuncu konusunda henüz net kararını vermeyen Avcı,görev verecek. Ayrıca sağ bek olarak Hüseyin Türkmen'in de düşünüldüğü öğrenildi.TFF, ilk 8 haftanın Fair-Play ödülünün sahibini açıkladı. Adana Demirspor- Trabzonspor maçında, rakip takımın eski emektar futbolcusu Hasan Sınmaz'ın elini öpen bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, bu ödüle layık görüldü.BİR GÖRÜŞTaraftara mesajım var...Monaco ardından Beşiktaş maçlarında alınan sonuçlar, takımdaki oyuncuların öz güvenini ve moral kondisyonlarını yükseltti.Sivasspor'un iki haftadan beri sezon başına göre bir toparlanma içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Maçın Trabzon'da olması avantaj. Trabzonspor'un taraftarıyla bütünleştiğinde Sivasspor'a göre çok daha avantajlı olacağı da bir gerçek.Başarısız sonuçlardan sonra nedense hemen eleştirinin dozu yukarıya çıkıyor. Herkesin hatırlaması gereken ise bu takımın geçen sezonu şampiyon olarak bitirdiği.