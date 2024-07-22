Malheiro’da bir sorun yok

Trabzonspor'un Meunier'nin ayrılığı sonrasında hızlı bir şekilde anlaşıp Trabzon'a getirdiği Pedro Malheiro'nun görüntülenmesinin önüne geçildi. Oyuncunun kulübü Boavista'nın resmi olarak anlaşmanın imzalanmamasından dolayı bu durumu özellikle talep ettiği ve bu nedenle oyuncunun önceki gece geç saatlerde önce uçakla Rize'ye, oradan da Trabzon'a getirildiği öğrenildi.
Malheiro'nun tüm evrak işlerinin bu hafta başı tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 23 yaşındaki sağ bek, kariyerimde 81 karşılaşmada 2 gol-8 asistlik performans sergilemişti.