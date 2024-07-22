Malheiro’da bir sorun yok

Trabzonspor'un Meunier'nin ayrılığı sonrasında hızlı bir şekilde anlaşıp Trabzon'a getirdiği Pedro Malheiro'nun görüntülenmesinin önüne geçildi.Malheiro'nun tüm evrak işlerinin bu hafta başı tamamlanması ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 23 yaşındaki sağ bek, kariyerimde 81 karşılaşmada 2 gol-8 asistlik performans sergilemişti.