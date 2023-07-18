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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Manafa imzayı atıyor

YUNUS EMRE SEL
Manafa imzayı atıyor

Portekiz basınından Record, bordo-mavili kulübün bonservisi elinde olan 28 yaşındaki sağ bekle anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia etti

Defansa takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Wilson Manafa'da sona yaklaşıyor. Portekiz'in önemli gazetelerinden Record, son olarak Porto'da oynayan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki sağ bekin bordomavililere imza atacağını yazdı. Teknik direktör Nenad Bjelica'dan da onay alınan transfer için Karadeniz kulübü, önemli gelişme kaydetti ve kesin anlaşmanın çok kısa süre içinde sağlanacağı ifade edildi.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR
Sağ bek pozisyonunun yanı sıra sol bek, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki Portekizli futbolcu, Porto kariyerinde 130 resmi maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Manafa'nın piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2021-22 sezonunun başında transfer olduğu bordo- mavili kulüpte ilk sezonunda ligde 29 maçta, 2 gol, 2 asist üretti. 27 yaşındaki orta saha, bu süreçte Karadeniz ekibiyle şampiyonluk da yaşadı. Geçen sene ise sakatlığı nedeniyle sadece 6 müsabakaya çıkabildi. Trabzonspor formasıyla toplamda 41 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.

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Manafa imzayı atıyor
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