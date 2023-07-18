Manafa imzayı atıyor

Defansa takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Wilson Manafa'da sona yaklaşıyor.Teknik direktör Nenad Bjelica'dan da onay alınan transfer için Karadeniz kulübü, önemli gelişme kaydetti ve kesin anlaşmanın çok kısa süre içinde sağlanacağı ifade edildi.Sağ bek pozisyonunun yanı sıra sol bek, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki Portekizli futbolcu, Porto kariyerinde 130 resmi maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2021-22 sezonunun başında transfer olduğu bordo- mavili kulüpte ilk sezonunda ligde 29 maçta, 2 gol, 2 asist üretti. 27 yaşındaki orta saha, bu süreçte Karadeniz ekibiyle şampiyonluk da yaşadı. Geçen sene ise sakatlığı nedeniyle sadece 6 müsabakaya çıkabildi. Trabzonspor formasıyla toplamda 41 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.