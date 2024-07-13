Mctominay harekâtı

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı takımda futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu'nun kamptan ayrılıp yanına Cenk Ergün'ü de alarak, Manchester United'da forma giyen Scott McTominay transferi için Ada'ya uçtuğu öğrenildi
. İkili, piyasa değeri 20 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için M.United ile pazarlık masasına oturacak. Geçen sezon ManU'da toplam 43 maçta forma giyen İskoç futbolcu 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.