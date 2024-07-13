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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Mctominay harekâtı

Mctominay harekâtı
Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı takımda futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu'nun kamptan ayrılıp yanına Cenk Ergün'ü de alarak, Manchester United'da forma giyen Scott McTominay transferi için Ada'ya uçtuğu öğrenildi. İkili, piyasa değeri 20 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için M.United ile pazarlık masasına oturacak. Geçen sezon ManU'da toplam 43 maçta forma giyen İskoç futbolcu 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Mctominay harekâtı
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