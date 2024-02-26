‘Mendy stoperken çok daha iyiyiz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Umut Güneş'in performansını beğendiğini söyleyen tecrübeli hoca, "Geldiğim günden itibaren üstüne koyarak devam ediyor" dedi. Asıl mevkii orta saha olmasına rağmen stoperde değerlendirilmesi tartışılan Mendy ile ilgili de şöyle konuştu: "Mendy'nin kazanmamızda hücum anlamında çok önemli bir katkısı var.ancak ne zaman stoper oynasa, daha iyi oynayıp kazanıyoruz. Zaman zaman stoper, zaman zaman da orta saha olacak. Zaten kendisi de daha önce 8, 6, 4 ve 2 numarada oynadı."