Mertens’in tuzağına düştük

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açtı ağzını yumdu gözünü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, son oynanan G.Saray maçında yaşanan hakem hatalarına tepkisini sürdürdü. Üst üste ve dışarıda galibiyetlerinin olmadığını ifade eden bordomavili hoca, "3-2 öne geçtikten sonra birçok kişinin penaltı dediği -ben hâlâ katılmıyorum- pozisyon var. Ama rakip, bilinçli olarak aynı pozisyonda penaltı da aldı faul de aldı. Mertens çok başarılı yaptı. Topu bırakıp rakibin önüne geçti.
Hak verilebilir ama ben ona penaltı vermem. Orta sahada olsa faul de vermem. Bir kısım da verebilir. Bizim oyuncumuz da bu tuzağa düştü"
ifadelerini kullandı.
DİRSEĞİYLE GELİYOR ŞİDDET AZ DENİYOR
"Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor, başka bir oyuncu 7-8 kez aynı şeyi yapıp kart görmüyorsa bir tuhaflık var. Aynı şey kırmızı kart için geçerli. 'Şiddet' ölçülüyormuş... Neyle ölçüyorsun? Adam dirseğiyle geliyor, görüyorsun. Şiddeti fazla değilmiş. Ben ne konuşayım? Faul yaptık, kafayı vurdurduk yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var.
Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun. 'Hata' deniyor. Ne hatası!"
KUMPASI TFF AÇIKLASIN!
H
AKEM kararlarının art niyetli olduğunu ifade eden Güneş, "Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kendisine kumpas yapıldığını söylüyor. Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Daha üstünde bir şey olması lazım. Adını koysun, başında olduğu için onun cevaplaması gerekiyor.
TFF Başkanı, hakemle ilgili bir beyanda bulunuyorsa, herkesin kırmızı kartta mutabık kaldığı bir pozisyon üzerinden bütün maç okunuyorsa ve TFF Başkanı da buna beyanat vermek zorunda kalıyorsa, bizim maçta 10-15 tane o taraf bu tarafa diye hata yapıyorsa ve o hakem de FIFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok."
DEVREYİ KAPATTI
TRABZONSPOR'A Bodrum FK maçı öncesi kötü haber geldi. Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği bildirdi. Tedavisine başlanan Rumen futbolcunun devreyi kapattığı öğrenildi.