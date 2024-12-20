Mertens’in tuzağına düştük

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açtı ağzını yumdu gözünü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, son oynanan G.Saray maçında yaşanan hakem hatalarına tepkisini sürdürdü. Üst üste ve dışarıda galibiyetlerinin olmadığını ifade eden bordomavili hoca,Hak verilebilir ama ben ona penaltı vermem. Orta sahada olsa faul de vermem. Bir kısım da verebilir.ifadelerini kullandı."Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor, başka bir oyuncu 7-8 kez aynı şeyi yapıp kart görmüyorsa bir tuhaflık var. Aynı şey kırmızı kart için geçerli. 'Şiddet' ölçülüyormuş... Neyle ölçüyorsun? Adam dirseğiyle geliyor, görüyorsun. Şiddeti fazla değilmiş. Ben ne konuşayım?Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun. 'Hata' deniyor. Ne hatası!"AKEM kararlarının art niyetli olduğunu ifade eden Güneş, "Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kendisine kumpas yapıldığını söylüyor. Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum.TFF Başkanı, hakemle ilgili bir beyanda bulunuyorsa, herkesin kırmızı kartta mutabık kaldığı bir pozisyon üzerinden bütün maç okunuyorsa ve TFF Başkanı da buna beyanat vermek zorunda kalıyorsa, bizim maçta 10-15 tane o taraf bu tarafa diye hata yapıyorsa ve o hakem de FIFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok."TRABZONSPOR'A Bodrum FK maçı öncesi kötü haber geldi. Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği bildirdi. Tedavisine başlanan Rumen futbolcunun devreyi kapattığı öğrenildi.