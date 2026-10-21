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Giriş Tarihi: 21.10.2026

Meşale dehşetı!

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Meşale dehşetı!
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Trabzonspor-Beşiktaş maçında deplasman tribününden atılan meşalenin yüzüne isabet etmesiyle yaralanan 35 yaşındaki Trabzonspor taraftarı H.C.'nin burnu kırıldı, yüzüne 5 dikiş atıldı. Şikâyetçi olan H.C., maçın 30. dakikasında stattan ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, "Bunun sorumlusu kim? Biz stada girerken çakmak sokmakta bile zorlanıyoruz. Peki, bu kişi meşaleyi stada nasıl soktu? Burnumda kırık var ve yüzüme 5 dikiş atıldı. Gerekli yerlere şikâyette bulundum. Sonucunu bekleyeceğim. Sadece ilk golü görebildim. Salah'ın golünü ise maçın özetinden izledim. Acı bir yanda, mutluluk bir yanda" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Meşale dehşetı!
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