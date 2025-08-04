Mınguzzi başvurusu

İSTANBUL
Sütlüce'de geleneksel hale gelen Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü, 58. yıla özel olarak 'Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına yapıldı. Kadıköy'de uğradığı alçak saldırı sonucu aramızdan ayrılan Minguzzi'nin ailesi de etkinliğe katıldı.
Baba Andrea Minguzzi, "Ahmet melek oldu. Ben bütün Trabzonsporlu, bütün Trabzonlu kardeşlerime sarılmak istiyorum. Allah razı olsun sizden. Bizim acımız bambaşka bir şey ama başka çocuklara olmasın diye… Ahmet boş göçmedi bu dünyadan. Böyle bir emsal karar bayağı hayatları kurtaracak, inanıyorum" açıklamasıyla duygularını paylaştı. Bu arada Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu"
olarak adlandırılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunu duyurdu. Minguzzi isminin verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını belirten bordo-mavili takım, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.