Mısır kralı ilk peşinde!

UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor
'da gözler Salah'ta olacak. Süper Lig'de 7 kez ağları havalandıran Mısırlı yıldız, Finlandiya temsilcisi karşısında bordo-mavili formayla ilk golünü arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 50, Devler Ligi eleme turlarında 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunan 34 yaşındaki yıldız, Fırtına'nın bu sezonki Avrupa serüveninde de teknik heyetin en büyük hücum silahı olacak.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör