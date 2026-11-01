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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Mısır’dan özel heyet

Salah ile Milli Takım hocası Hossam Hassan arasındaki buzları eritmek amacıyla Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri Türkiye’ye geldi. Dün TFF’yi ziyaret ettiler, bugün de Trabzon’da olacaklar

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YUNUS EMRE SEL
Mısır’dan özel heyet
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Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında patlak veren kriz sonrası Mısır Futbol Federasyonu devreye girdi. Federasyon Başkanı Hany Abo Rida ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Shaban Bastawy dün Türkiye'ye gelerek TFF'yi ziyaret etti. Heyetin, anlaşmazlığı yerinde çözmek amacıyla Trabzon'a geçeceği öğrenildi. Kritik görüşmede fikir ayrılıklarının giderilmesi ve Salah ile teknik heyet arasındaki buzların eritilmesi amaçlanıyor. Angola maçında erken oyundan alınması ve Güney Sudan maçındaki teknik kararlar, Salah'ın teknik heyete sert tavır koymasına neden olmuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR
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Mısır’dan özel heyet
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