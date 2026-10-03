Mustafa 2029’a kadar fırtına

Trabzonspor'un, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı. TFF kayıtlarında yer alan bilgilere göre; bordo-mavililer, 29 yaşındaki futbolcuyla 24 Ağustos 2026 tarihinde mukavele yenileme işlemi gerçekleştirdi. Kulübün, bu konuda kamuoyuna duyuru yapmaması nedeniyle söz konusu işlemin gündeme gelmediği belirtildi. Yeni anlaşmanın 1 Temmuz 2027'de başlayacağı ve 30 Haziran 2029'a kadar devam edeceği vurgulandı. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı Şubat 2025'te Gaziantep FK'den 2,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna katmıştı. İlk mukaveleye göre; 29 yaşındaki sol bekin garanti kontratı sezon sonunda bitecek, 2027-28 sezonu için ise Trabzonspor'un opsiyon hakkı bulunacaktı. Yeni anlaşmayla birlikte yönetim, oyuncunun geleceği konusunda daha uzun vadeli bir adım attı.

ŞEHİRDEKİ EN MUTLU ADAM REİS!

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, dün şehri gezdi ve yöresel kahvaltı yaptı. Alman hoca, sosyal medyadaki paylaşımında ise "Trabzon'u keşfediyorum. Bu kahvaltının ardından şehirdeki en mutlu adam benim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör