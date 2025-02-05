Mustafa Eskihellaç Fırtına’ya kapıldı

Ara transfer döneminde kadrosunu Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov ile güçlendiren Trabzonspor'un yeni takviyesi yerli bir isim oldu. Bordo-mavililer, Gaziantep FK'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı kulüp ile 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan Trabzonspor, 27 yaşındaki sol bek ile de 4.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

POYRAZ EFE KİRALIK GÖNDERİLDİ

Mustafa, Fırtına'ya gidebilmek için Gaziantep'te iki maaşını bıraktı. Oyuncunun bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Öte yandan Karadeniz kulübü, 20 yaşındaki forveti Poyraz Efe Yıldırım'ı 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi.