Müthiş dönüşün perde arkası

Trabzonspor
Teknik Direktörü Thomas Reis
, ikinci yarıdaki tutumdan dolayı çok gururlu olduğunu söyledi. Soyunma odasına 2-0 geride gittiklerini hatırlatan ve oyuncularıyla konuştuğunu ifade eden Alman hoca, "İlk yarıda takımı tanıyamadım. Her şeyimiz eksikti… Performansımız, tutumumuz, davranışımız kötüydü. Soyunma odasında oyunculara bunun bizim için bir fırsat olduğunu söyledim. Bugüne kadar hep ilk golü atan biz olmuştuk. Onlara maçı kaybedebileceğimizi ama bu davranış ve tutumla kaybetmeyi asla kabul etmeyeceğimi söyledim" diye konuştu. Yedek kulübesinde iyi oyuncuları olduğunu da vurgulayan Reis, şöyle devam etti: "Kulübem çok güçlü. Çok iyi performans gösteren, Avrupa maçlarında oynadığında gayet iyi işler yapan oyuncularımız var ve hepsi oynamak istiyor. Bu oyuncular her şeyini verirken karar almak elbette kolay olmuyor. Ama kulübeniz bu kadar güçlüyken bu durum sizi çok mutlu ediyor."
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör