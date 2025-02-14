Müthiş oran!

gde son 4 maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde sakatlık ya da cezalar nedeniyle stoper ikilisi sık sık değişse de 28 yaşındaki eldiven, bundan hiç etkilemedi. Ligde görev yaptığı 21 karşılaşmada 84 net kurtarışa imza atanUğurcan, son 4 karşılaşmada kalesini rakiplere kapatarak, gol yemediği maç sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda Okan Kocuk (Samsunspor) ile ilk sırayı paylaştı. Milli eldiven ayrıca 6 penaltının da 2'sini kurtardı.