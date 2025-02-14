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Giriş Tarihi: 14.2.2025

Müthiş oran!

Trabzonspor’un başarılı eldiveni, ligde 21 maçta rakiplerin 84 şutunu çıkardı. Müsabaka başına %82’lik kurtarış oranı yakalayarak kariyerinin zirvesine ulaştı

UĞUR ÇEM
Müthiş oran!
bgde son 4 maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde sakatlık ya da cezalar nedeniyle stoper ikilisi sık sık değişse de 28 yaşındaki eldiven, bundan hiç etkilemedi. Ligde görev yaptığı 21 karşılaşmada 84 net kurtarışa imza atan Uğurcan, maç başına yüzde 82'lik karnesiyle kariyerinin en yüksek değerine ulaştı. Tecrübeli ismin karnesi geçtiğimiz sezon yüzde 68, 2022-23'te yüzde 63, 2021-22'de yüzde 79, 2020-21'de yüzde 77, 2019-20'de yüzde 74 ve 2018-19'da yüzde 75 olarak geçekleşmişti. Uğurcan, son 4 karşılaşmada kalesini rakiplere kapatarak, gol yemediği maç sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda Okan Kocuk (Samsunspor) ile ilk sırayı paylaştı. Milli eldiven ayrıca 6 penaltının da 2'sini kurtardı.

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Müthiş oran!
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