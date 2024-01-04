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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Ne Ada ne Belçika Trabzon gibisi yok!

YUNUS EMRE SEL
Ne Ada ne Belçika Trabzon gibisi yok!

“Ben Danimarka, Belçika ve İngiltere’de de oynadım. Trabzonspor’da yaşadıklarımı daha önceki kulüplerde görmedim. Burası futbolu en iyi şekilde oynayabileceğim bir şehir. Doğası da harika. Futbolcular her konuda rahat ediyor”

Trabzonspor'un 2.01'lik dev santrforu Paul Onuacu, kulüp dergisine verdiği röportajda hem kulüp hem de şehir hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. 13 maçta attığı 8 golle taraftarın gönlünü kazanan ve takımın en önemli kozlarından biri haline gelen Nijeryalı yıldız, kendisini çok rahat hissettiğini belirtti. Bordomavili ekipte kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

GECE 3'TE BİLE SORUN ÇÖZÜLÜR

Ben Danimarka, Belçika ve İngiltere'de de futbol oynadım. Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim. Oyuncuların her konuda rahat ettiğinden emin oluyorlar. Gece 2 ya da 3 olsun fark etmiyor, bir problem yaşarsanız telefon ettiğinizde 5 dakika içinde birisi yardım için kapınızda oluyor.
Burası futbolu en iyi oynayabileceğim şehir. Doğası da çok iyi. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle.

UZUN OLMANIN AVANTAJI VAR

Uzun boylu olmanın artıları da eksileri de var. Örneğin; kısaysanız hız, atiklik, hızlı hareket etme, hızlı dönme gibi önemli avantajlarınız olacaktır. Kendi boyumla alakalı bunların bazılarını yapabildiğimi söyleyebilirim ama kısa oyuncular kadar hızlı değil. Uzun boylu olunca da kafa vuruşlarındaki hakimiyette avantaj sağlayabiliyorsunuz.

KARŞILAMA BANA ÖZ GÜVEN VERDİ!

Trabzonspor taraftarının da inanılmaz olduğunu kaydeden Onuachu, havalimanındaki karşılamalarının bile kendisine çokça öz güven verdiğini belirtti.

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Ne Ada ne Belçika Trabzon gibisi yok!
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