Ne Ada ne Belçika Trabzon gibisi yok!

Trabzonspor'un 2.01'lik dev santrforu Paul Onuacu, kulüp dergisine verdiği röportajda hem kulüp hem de şehir hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. 13 maçta attığı 8 golle taraftarın gönlünü kazanan ve takımın en önemli kozlarından biri haline gelen Nijeryalı yıldız, kendisini çok rahat hissettiğini belirtti.Ben Danimarka, Belçika ve İngiltere'de de futbol oynadım. Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim.Burası futbolu en iyi oynayabileceğim şehir. Doğası da çok iyi. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle.Uzun boylu olmanın artıları da eksileri de var. Örneğin; kısaysanız hız, atiklik, hızlı hareket etme, hızlı dönme gibi önemli avantajlarınız olacaktır.Uzun boylu olunca da kafa vuruşlarındaki hakimiyette avantaj sağlayabiliyorsunuz.Trabzonspor taraftarının da inanılmaz olduğunu kaydeden Onuachu, havalimanındaki karşılamalarının bile kendisine çokça öz güven verdiğini belirtti.