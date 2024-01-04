Ne Ada ne Belçika Trabzon gibisi yok!

“Ben Danimarka, Belçika ve İngiltere’de de oynadım. Trabzonspor’da yaşadıklarımı daha önceki kulüplerde görmedim. Burası futbolu en iyi şekilde oynayabileceğim bir şehir. Doğası da harika. Futbolcular her konuda rahat ediyor”
Trabzonspor'un 2.01'lik dev santrforu Paul Onuacu, kulüp dergisine verdiği röportajda hem kulüp hem de şehir hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. 13 maçta attığı 8 golle taraftarın gönlünü kazanan ve takımın en önemli kozlarından biri haline gelen Nijeryalı yıldız, kendisini çok rahat hissettiğini belirtti. Bordomaviliekipte kiralık olarakforma giyen 29 yaşındakioyuncu şunları söyledi:
GECE 3'TE BİLE SORUN ÇÖZÜLÜR
Ben Danimarka, Belçika ve İngiltere'de de futbol oynadım. Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim. Oyuncuların her konuda rahatettiğinden emin oluyorlar. Gece2 ya da 3 olsun fark etmiyor,bir problem yaşarsanız telefonettiğinizde 5 dakika içinde birisiyardım için kapınızdaoluyor.
Burası futbolu en iyi oynayabileceğim şehir. Doğası da çok iyi. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle.
UZUN OLMANIN AVANTAJI VAR
Uzun boylu olmanın artıları da eksileri de var. Örneğin; kısaysanız hız, atiklik, hızlı hareket etme, hızlı dönme gibi önemli avantajlarınız olacaktır. Kendi boyumla alakalıbunların bazılarını yapabildiğimisöyleyebilirim ama kısaoyuncular kadar hızlı değil. Uzun boylu olunca da kafa vuruşlarındaki hakimiyette avantaj sağlayabiliyorsunuz.
KARŞILAMA BANA ÖZ GÜVEN VERDİ!
Trabzonspor taraftarının da inanılmaz olduğunu kaydeden Onuachu, havalimanındaki karşılamalarının bile kendisine çokça öz güven verdiğini belirtti.