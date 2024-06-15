Nwakaeme geri döndü!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, forma lansmanında önemli açıklamalar yaparken en dikkat çekeni, Nwakaeme sözleriydi... Bordo-mavili ekipte geçirdiği 4 yılın ardından 2022'de Suudi ekibi Al-Fayha'nın yolunu tutan ve oradan da ayrılan Anthony Nwakaeme'yi geri almak istediklerini duyuran Başkan Doğan,Hocamız da oyuncuyla görüştü. Başkan yardımcımız Nevzat Bey görüşmeleri sürdürüyor. Hac görevini yerine getirirken bir taraftan da transfer görüşmesi yapıyor" dedi. Akşam saatlerinde ise 35 yaşındaki oyuncudan müjdeli haber geldi. Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı, Nwakaeme'nin çektiği videoyu paylaşırken Nijeryalı oyuncu, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek "Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcuyla 1+1 yıllığına anlaşıldığı bildirildi. Başkan Doğan ayrıca lansmandadedi.2024- 2025 sezonunda giyilecek formalar tanıtıldı. Stadyum sponsoru Papara ile olan iş birliğini genişleten Karadeniz kulübü, forma göğüs sponsorluğu için de aynı firma ile anlaşmıştı.Trabzonspor'un yeni formaları dün tanıtıldı. Yayınlandığı andan itibaren izlenme rekoru kıran görüntü, büyük beğeni topladı. "İnatçı Formalar" konusuyla yayınlanan tanıtım filminde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra dünyaca ünlü Türk Piyanist Nazlı Hacıalioğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu Abdullah Öztürk, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Berra Bayraktar, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması Birincisi Alperen Şirin, U19 takımı, Ali Kemal Denizci, Necati Özçağlayan, Turgay Semercioğlu, Türk Telekom eSüper Ligi Şampiyonu Mert Altıntop da yer aldı.Trabzonspor'un uzun yıllardan sonra elde ettiği şampiyonlukta en fazla katkı yapan oyuncuların başında gelen bir isimdi. Sezon sonu Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan takımına gitti. Aradan geçen 2 yıl… Yine Nwakaeme, Trabzonspor'a geri döndü. Kabul etmek gerekir ki; iki yıl, Nwakaeme gibi yaşı bir hayli fazla olan bir oyuncu için uzun bir süre…Bir de Suudi Arabistan liginin seviyesini düşündüğümüzde, Süper Lig'de gelecek sezon nasıl bir performans gösterir bunu bilmek de çok zor. Eğer sezon başı çalışmalarında fiziksel olarak istenilen düzeye çıkabilirse,