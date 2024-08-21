Nwakaeme şoku

Trabzonspor'da, St. Gallen maçı öncesi üzücü bir sakatlık yaşandı. Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, yarın oynanacak müsabakanın kadrosundan çıkarıldı. 35 yaşındaki futbolcunun yerine Rayyan Baniya kadroya dahil edildi. Nwakaeme'nin net durumu, bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Öte yandan Teklic'in yanı sıra Fountas ve Umut Bozok, Konferans Ligi play-off turu listesine alınmadı. Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic ise bu kez kadroda kendine yer buldu. Fırtına'da bek sıkıntısı da yaşanıyor. Rapid Wien karşılaşmasında kırmızı kart gören sağ bek Malheiro ile sarı kartla cezalı duruma düşen sol bek Eren Elmalı, yarın forma giyemeyecek. Eren'in yerine Barisic, Malheiro'nun yerine de Ozan Tufan'ın şans bulması bekleniyor.