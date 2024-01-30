O eski halinden eser yok şimdi!

karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR'daki Emre Malok'a büyük tepki vardı. Aytaç Kara'nın attığı goldegelse de hakem golü verdi. Ayrıca penaltı pozisyonunda meşin yuvarlağın,için penaltı olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönünde bordo-mavili futbolcular hakeme isyan etse de Numanoğlu VAR monitöründen pozisyonu inceleyip, beyaz noktayı gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan bu kararlara büyük tepki gösterdi.Trabzonspor 8 eksikle sahaya çıktı. Afrika Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu yoktu. Sakat Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in yanı sıra Abdülkadir Ömür ile kadro dışı Umut Bozok da sahaya çıkamadı.kulübede bekledi. 19 yaşındaki forvet Poyraz Efe Yıldırım ise 82'de oyuna girip golünü attı.Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hakem kararlarına tepki gösterdi. Kasımpaşa'nın attığı ilk gol ve penaltı hakkında tecrübeli hoca, "Bence top çıkmış. Yan hakem bunu nasıl görmüyor!Arkasından penaltı. Verilebilir de verilmeyebilir de" dedi. Taraftardan özür dileyen Avcı, transferle ilgili de şöyle konuştu: