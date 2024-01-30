O eski halinden eser yok şimdi!

Bordo-mavililer, Enis Destan ile perdeyi açsa da Aytaç Kara, Fırtına’yı durdurdu. Hajradinovic (pen.) ve Da Costa da umutları yıktı. Poyraz’ın golü maçı çevirmeye yetmezken, Abdullah Avcı’nın takımı üst üste üçüncü yenilgisini aldı
HAKEMLERE TEPKİ Trabzonspor'da karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR'daki Emre Malok'a büyük tepki vardı. Aytaç Kara'nın attığı golde Hajradinovic'in, topuçizginin dışından çevirdiği itirazları gelse de hakem golü verdi. Ayrıca penaltı pozisyonunda meşin yuvarlağın, ErenElmalı'nın destek eline çarptığı için penaltı olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönünde bordo-mavili futbolcular hakeme isyan etse de Numanoğlu VAR monitöründen pozisyonu inceleyip, beyaz noktayı gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan bu kararlara büyük tepki gösterdi.
8 EKSİKLE GÜCÜ YETMEDİ
Trabzonspor 8 eksikle sahaya çıktı. Afrika Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu yoktu. Sakat Orsic, Hüseyin ve Benkovic'in yanı sıra Abdülkadir Ömür ile kadro dışı Umut Bozok da sahaya çıkamadı. Altyapıdankadroya alınan sağ bek Oğuzhan Yılmaz,ön libero Salih Malkoçoğlu ve sağkanat Abdurrahman Bayram kulübede bekledi. 19 yaşındaki forvet Poyraz Efe Yıldırım ise 82'de oyuna girip golünü attı.
TRANSFER ZORGÖRÜNÜYOR TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hakem kararlarına tepki gösterdi. Kasımpaşa'nın attığı ilk gol ve penaltı hakkında tecrübeli hoca, "Bence top çıkmış. Yan hakem bunu nasıl görmüyor! O top geliyor, 4 kişinin arasından basitvuruşla gol oluyor. Arkasından penaltı. Verilebilir de verilmeyebilir de" dedi. Taraftardan özür dileyen Avcı, transferle ilgili de şöyle konuştu: "Transferzor görünüyor. Gidenler olacak gibigözüküyor. Bu değişim sancılı olacak. Şuan ligin 3.'sü gibi duruyoruz."