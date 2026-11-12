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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Ocak çileği Richarlison

Bordo-mavililer, Brezilyalı yıldız için Tottenham’a teklifini sunarken İngiliz kulübü 15 milyon Euro bonservis istedi. Pazarlıkların devam ettiği vurgulandı

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YUNUS EMRE SEL YUNUS EMRE SEL
Ocak çileği Richarlison
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Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde forvete yönelik çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavililer, Franculino Dju'nun performansından memnun kalırken Onuachu'nun henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle golcü takviyesi yapmayı değerlendiriyor. Hedeflerden biri de Tottenham'da forma giyen Richarlison. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham ile temaslara başladı. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Richarlison'un da Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tottenham 15 milyon Euro talep ederken, pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR
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Ocak çileği Richarlison
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