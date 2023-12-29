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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Ocak operasyonu

YUNUS EMRE SEL
Ocak operasyonu

Kiralık Benkovic’i gönderecek olan bordo-mavililer; Teklic, Fernandez ve Bardhi’ye transfer teklifi gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak

Trabzonspor'da ocaktaki ara transfer dönemi içerisinde yabancı kontenjanında yer açmak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den kiralık gelen Filip Benkovic'in ocak ayında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yine yazın kadroya katılan ve forma şansı bulmakta zorlanan Tonio Teklic ve Joaquin Fernandez ile inişli-çıkışlı bir grafik çizen Enis Bardhi için ayrılık ihtimali yüksek gözüküyor. Bu üç ismin menajerlerine, teklif getirmeleri durumunda değerlendirmeye alınacağı talimatı verildi. Kuzey Makedonyalı Bardhi ve Hırvat 10 numara Teklic'in bordomavili takımdan gitme durumunun daha fazla olduğu kaydedildi.

BANIYA DEĞER KAZANDI
BORDO-Mavili takımın. Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Rayyan Baniya, Transfermarkt'ın belirlediği 2023'te en çok değer kazanan Türk futbolcular arasında yer alan tek Trabzonsporlu oldu. 2023 başında 350 bin Euro değer biçilen 24 yaşındaki stoper, Fırtına'ya transferi sonrasında 3.5 milyon Euro'ya yükseldi. Böylece 3.15 milyon Euro'luk artış gösteren Baniya, 2023 yılında en çok değerlenen Türk futbolcular listesinde 14. sırada yer aldı.

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