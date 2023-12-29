Ocak operasyonu

Trabzonspor'da ocaktaki ara transfer dönemi içerisinde yabancı kontenjanında yer açmak öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den kiralık gelenAyrıca yine yazın kadroya katılan ve forma şansı bulmakta zorlananveile inişli-çıkışlı bir grafik çizeniçin ayrılık ihtimali yüksek gözüküyor. Bu üç ismin menajerlerine,Kuzey Makedonyalı Bardhi ve Hırvat 10 numara Teklic'in bordomavili takımdan gitme durumunun daha fazla olduğu kaydedildi.BORDO-Mavili takımın. Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Rayyan Baniya, Transfermarkt'ın belirlediği 2023'te en çok değer kazanan Türk futbolcular arasında yer alan tek Trabzonsporlu oldu. 2023 başında 350 bin Euro değer biçilen 24 yaşındaki stoper, Fırtına'ya transferi sonrasında 3.5 milyon Euro'ya yükseldi. Böylece 3.15 milyon Euro'luk artış gösteren Baniya, 2023 yılında en çok değerlenen Türk futbolcular listesinde 14. sırada yer aldı.