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Giriş Tarihi: 13.5.2025

'Öfkemizde boğulurlar'

Trabzonspor’dan federasyon ve MHK’ye yönelik açıklama geldi: “Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir”

YUNUS EMRE SEL
’Öfkemizde boğulurlar’

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasına Cihan Aydın'ın atanmasına sert tepki gösterdi. Ligdeki Kasımpaşa ve G.Saray maçlarındaki hakem hatalarına da vurgu yapılıp "VAR tiyatrosu" ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti: "Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır. 2 hafta önce Kasımpaşa, ardından Galatasaray karşısında "VAR tiyatrosu" sahne almış, örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır:

Cihan Aydın. Kimdir bu figüran? MHK'nin VAR toplantısına "En büyük Galatasaray" kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir!' Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir. Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir. Ve bilinsin ki; Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."

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'Öfkemizde boğulurlar'
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