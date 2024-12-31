Okay yetişmiyor SEZON başında büyük beklentilerle transfer edilen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle son 5 lig karşılaşmasında forma giyememişti. Antrenmanlara çıkmaya başlasa da Okay'ın hafta sonu deplasmanda Samsunspor ile oynanacak olan maçta sahaya çıkma ihtimali bulunmuyor. 30 yaşındaki orta sahanın sakatlığı ile ilgili kulüpten detaylı açıklama gelmezken bir süre daha takımdan ayrı koşu ve yürüyüş yapacağı öğrenildi.



LENS, UĞURCAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Trabzonspor'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken kaptan Uğurcan Çakır'ın adı birçok takımla anılmaya başladı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız ekibi Lens, Uğurcan'ı istiyor. Lens'te kaleci Brice Samba'nın Rennes'e gitmesi ihtimali bulunurken kulübün sportif direktörü Diego Lopez de rotasını Uğurcan Çakır olarak belirledi. Bu arada 28 yaşındaki file bekçisi, henüz Lens kulübünden kendisine veya menajerine kimsenin ulaşmadığını belirtti.